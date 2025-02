Chi è Tony Effe a Sanremo 2025 | età altezza peso nome vero fidanzate super famose

Leggi su Caffeinamagazine.it

, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è uno dei concorrenti di. L’artista è un rapper italiano che ha raggiunto la popolarità grazie al collettivo musicale Dark Polo Gang. Prima di affermarsi nel mondo della musica, ha avuto esperienze come attore da bambino, apparendo in film celebri come “Viaggi di nozze“, “Paparazzi” e “L’ombra del gigante“.: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiInoltre, è stato tra i protagonisti della serie televisiva “Tutti per uno”. Con il tempo, si è avvicinato sempre di più al panorama musicale e nel 2014, insieme agli amici Dark Side, Dark Pyrex e Dark Wayne, ha dato vita alla Dark Polo Gang, pioniera della musica trap in Italia, già molto seguita negli Stati Uniti grazie ad artisti come Gucci Mane, Young Jeezy e T.