Chi è Sixpm (Andrea Ferrara), il marito di Rose Villain, cantante in gara a Sanremo 2025

Chi è), ildiinè una delle cantanti inal Festival di. Ma chi è il? La rapper è sposata con, nome d’arte di. Rosa Luini, nome all’anagrafe della rapper, ha conquistato le classifiche ma anche i trend di TikTok, con alcuni dei suoi ultimi brani diventati virali negli ultimi tempi, come Fragole, tormentone con Achille Lauro di quest’estate.e ilsi sono sposati a maggio 2022 a New York, città in cui la rapper vive con il compagno già da diverso tempo in pianta stabile.è tra i producer più importanti e popolari della nostra scena musicale. Classe 1988, i due si sono sposati tra celebri pizzerie napoletane e aperitivi a Soho, con oltre 120 invitati.