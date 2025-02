Tpi.it - Chi è Simona Marrazzo, la compagna di Brunori Sas (Sanremo 2025)

Chi è, ladiSas (), figlia, anni, età, fidanzataè ladiSas, il talentuoso cantautore calabrese in gara a. Dario, in arteSas, è nato nel 1977 a Cosenza. Estremamente riservata, sunon si hanno a disposizione molte notizie. Da diversi decenni i due collaborano anche a livello lavorativo.fa parte della band di Dario, composta da: Lucia Sagretti, Stefano Amato, Massimo Palermo, Mauro Ottolini, Alessandro Stefano, Mirko Onofrio e Dario Della Rossa. L’artista è anche socia dell’etichetta Picicca Dischi, casa discografica fondata dai due nel 2010.“Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”, ha detto a proposito del loro rapporto.