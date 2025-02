Metropolitanmagazine.it - Chi è Shablo, il dj e producer per la prima volta a Sanremo

è pronto al debutto con il grande pubblico al Festival di. Lo storico dj ehip-hop salirà per lasul palco dell’Ariston con il brano «La mia parola»., all’anagrafe Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è nato nel 1980 a Buenos Aires. Lì la sua famiglia materna è emigrata da Senise, in provincia di Potenza. L’artista si cimenta con il rap durante l’adolescenza a Perugia, e poco più tardi scopre la vocazione da dj-: nel 1999 produce il primo album solista di Inoki. Nel 2013, di nuovo in Italia, fonda insieme a Marracash l’etichetta discografica Roccia Music e insieme scrivono l’album «Genesi». I dischi di successo a cui ha lavorato lo hanno reso unricercatissimo: nel 2016, in un locale milanese, scopre un giovane Rkomi e decide di produrgli l’ep Dasein Sollen.