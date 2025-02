Metropolitanmagazine.it - Chi è Serena Brancale, dall’ex fidanzato Walter Ricci (ora innamorato di Arisa) al fidanzato e pugile Dario Morello

In passatoha avuto una relazione con il collega, talentuoso musicista jazz di origini napoletane. Classe 1989, ha già alle spalle una carriera ricca di successi, in Italia e all’estero. Nel 2006 ha vinto il Premio Nazionale Massimo Urbani (il più importante riconoscimento in Italia per solisti jazz); nel 2009 ha partecipato a Domenica In come corista dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. La storia traera iniziata grazie a una collaborazione musicale che li aveva portati insieme a New York: “Abbiamo incominciato per gioco a scrivere brani in italiano insieme e ora abbiamo l’onore di cantare i nostri inediti nel cuore della musica internazionale, i pezzi hanno un sound americano e sin dall’inizio abbiamo pensato di abbinarci testi in italiano”, aveva detto all’epoca la musicista.