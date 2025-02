Chi è Sarah Toscano a Sanremo 2025 | età altezza peso carriera fidanzato genitori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi è, la giovane cantante al Festival di. Anche nota semplicemente come, è una delle nuove stelle emergenti della musica italiana. Vincitrice della ventitreesima edizione di Amici, ha conquistato pubblico e critica grazie al suo talento, alla sua voce versatile e a un repertorio che mescola influenze pop internazionali con sonorità più vicine alla tradizione italiana.: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiChi è, cantante a: anni,Nata a Vigevano, in provincia di Pavia,è la terza e ultima figlia di Petra Polomsky, insegnante di tedesco di origini tedesche, e Marco, imprenditore. Sin da piccola ha mostrato una forte inclinazione per la musica: a soli cinque anni ha iniziato a studiare il pianoforte e, poco dopo, ha cominciato a partecipare a concorsi internazionali, ottenendo i primi riconoscimenti.