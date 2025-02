Quotidiano.net - Chi è Rose Villain, una ‘fuorilegge’ a Sanremo: “Con Giorgia Meloni non mi sento tutelata”

Leggi su Quotidiano.net

torna al Festival didopo il grande successo di ‘Click Boom!’, brano con il quale aveva esordito in questa manifestazione esattamente un anno fa ovvero a febbraio 2024. ‘Click Boom!’ ha concluso il Festival di2024 in 23esima posizione in classifica. Il successo da parte del pubblico, tuttavia, è stato travolgente e quindi nel giro di poche settimane la canzone ha raggiunto traguardi da record. Arrivando un anno dopo ad essere la seconda canzone più ascoltata in streaming fra quelle dell’artista milanese: quasi 80 milioni di stream. La prima è ‘Come un tuono’, in featuring con Guè, che ha superato quota 107 milioni di ascolti su Spotify. Rosa Luini, questo è il nome diall’anagrafe, è nata a Milano 35 anni fa, ma ha studiato negli Stati Uniti, dove si è diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood.