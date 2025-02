Tpi.it - Chi è Rose Villain, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2025

Chi è, lainaldiChi è, lainaldi? Dopo il successo dello scorso anno sul palco dell’Ariston, quando si è fatta conoscere dal grande pubblico con Click Boom,è stata scelta pere porta inFuorilegge. Si tratta di un’artista ormai molto affermata, anche a livello internazionale. Un altro singolo chee ha avuto in questi mesi molto successo è Come un tuono. Ha raggiunto la popolarità prima come artista ospite, grazie alla partecipazione nei singoli di successo Don Medellín di Salmo (2016) e Chico di Gué Pequeno e Luchè (2020). Sempre con Guè nel 2021 incide i singoli Elvis e Piango sulla Lambo. Nel 2022 pubblica il singolo Michelle Pfeiffer con Tony Effe, che anticipa l’uscita dell’album in studio di debutto Radio Gotham.