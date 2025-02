Chi è Rose Villain | età altezza peso padre famoso marito famoso nome vero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fin da piccola, ha iniziato a mostrare interesse e passione per il mondo della musica. Dopo aver vissuto a Milano ed essersi diplomata al Liceo Manzoni, a 18 anni si è trasferita a Los Angeles, dove ha studiato musica. Si è diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Istitute di Hollywood, specializzandosi in musica rock.ha iniziato a cantare e fare musica in una cover band punk rock chiamata Thes,che poi ha mantenuto quando ha iniziato a fare musica da solista. Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiLa carriera dell’artista italiana è decollata quando ha deciso di andare a vivere a New York. Giunta nella Grande Mela la cantante ha ricominciato a studiare, questa volta arti teatrali e musicali a Broadway e ha conosciuto i suoi primi manager Mark Gartenberg ed Eric Beall.