Tpi.it - Chi è Rkomi, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

Chi è, ilinaldiè uno dei cantanti in. Amatissimo in particolare dai giovani, torna sul palco dell’Ariston che nel 2022 lo ha fatto conoscere al grande pubblico, con il brano Il ritmo delle cose. Il suo vero nome è Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano il 19 aprile 1994. Nel 2022 ha calcato il palco dell’Ariston con Insuperabile. Ma scopriamo meglio la sua carriera e la vita privata.Carriera, canzoniè cresciuto a Calvairate, quartiere popolare di Milano, ha frequentato l’istituto alberghiero, abbandonando però gli studi a 17 anni, prima del diploma. Nonostante la giovane età, ha all’attivo singoli di grande successo e collaborazioni con artisti affermati come Madame, Irama, Sfera Ebbasta ed Elodie. Una nuova stella del rap italiano, dunque, che ha anche fatto lavori più umili come il lavapiatti e il barista.