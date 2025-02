Metropolitanmagazine.it - Chi è Olly, vero nome del cantante, carriera e fidanzata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Federico Oliveri dettoè nato nel 2001 a Genova: nella città della lanterna inizia il suo percorso nel mondo della musica iscrivendosi al Conservatorio dove studia canto. Cresciuto nel quartiere genovese della Foce,ha mostrato fin da giovane una grande passione per la musica. Le sue ispirazioni sono varie e spaziano tra artisti italiani e internazionali come Marracash, Post Malone e Roddy Ricch. Questa fusione di influenze si riflette nel suo stile musicale, che unisce il rap tradizionale con elementi melodici e moderni. Per affinare le sue capacità,ha scelto di studiare musica e canto presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Nel 2016 pubblica Piacere Mixtape, per poi debuttare con l’EP Namaste l’anno seguente, che contiene il singolo realizzato insieme ad Alfa, Chiara Ferragni.