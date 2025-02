Chi è Olly a Sanremo 2025 | età altezza peso nome vero carriera e fidanzata

Leggi su Caffeinamagazine.it

d’arte di Federico Olivieri, è uno dei concorrenti del Festival di. Appassionato fin da piccolo alla musica, ha studiato canto frequentando poi il conservatorio. Nel 2014, ha iniziato a scrivere testi, trovando nella scrittura il mezzo ideale per esprimersi grazie all’influenza di artisti come Marracash, Wild Bandana, Fugees, T-Pain, Post Malone, Young Thug e Roddy Ricch.: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiChi è, cantante a: anni,A soli quindi anni ha pubblicato il suo primo brano, che ha poi anticipato il progetto Piacere Mixtape, iniziando così a farsi conoscere nei locali della sua città, Genova, e due anni dopo, insieme al rapper Matsby, ha realizzato Namaste EP, una raccolta di sei tracce disponibili in free download.