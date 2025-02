Chi è Noemi | età altezza peso nome vero chili persi chi è il marito figli

Leggi su Caffeinamagazine.it

, cantante di professione, inconfondibile con quel timbro di voce avvolgente e quella chioma ‘rosso chiaro – quasi carota’ . Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009 grazie al talent show X-Factor, dove una timidaha mosso i primi passi nel mondo della musica. Da allora sono passati tanti anni e, come chiunque altro, è cambiata tantissimo.Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiChi è: anni,, ilIl secondo posto a X-Factor è stata una vittoria, perché rispetto al vincitore Matteo Beccuci, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.