Lettera43.it - Chi è Naska, il cantante che secondo Corona è stato amante di Chiara Ferragni

Leggi su Lettera43.it

Nonostante la diffida ricevuta dai legali di, Fabrizioè tornato a parlare della vita privata dell’influencer e nel suo podcast Falsissimo ha fatto il nome di un altro uomo – oltre ad Achille Lauro – con cui avrebbe tradito l’ormai ex marito Fedez: il. «Succede che nelle storie d’amore con i figli si fanno le vacanze di gruppo. A un certo punto all’interno si crea un’empatia e la prima occasione è buona: questo è successo ae Achille», ha dettosostenendo di essereinformato del tradimento da Fedez, Fedez, che avrebbe trovato dei messaggi cancellati sul cellulare di. Lei, ha aggiunto, avrebbe ammesso il tradimento al rapper dopo la separazione.ha però parlato anche di altri presunti flirt extraconiugali di, che «ha tradito più volte e non solo con lui ma anche con Diego», cantautore «amico intimo di Luis Sal, in quel periodo amico intimo di Fedez».