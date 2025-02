Tpi.it - Chi è Mario Merello, il marito di Marcella Bella (Sanremo 2025)

Chi è, ildi), figlitorna in gara al Festival di. Sappiamo tutti chi è suo fratello, il grande Gianni. Ildisi chiamaed è un imprenditore milanese. Classe 1946, i due si sono sposati nel 1989, dopo dieci anni di fidanzamento. Fece molto discutere la notizia del regalo chefece a sua moglie per il suo quarantesimo compleanno: uno yacht.e suosi sono conosciuti a Madonna di Campiglio. Lui al momento era sposato, ma il loro amore è stato travolgente e ha deciso di lasciare la sua famiglia per la cantante.è rimasta presto incinta e in tutto hanno avuto tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). I primi due figli della coppia hanno 11 anni di differenza, l’ultimo arrivato è invece nato solo un anno dopo l’unica figlia femmina.