Quotidiano.net - Chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan

Sanremo, 11 febbraio 2025 –è uno dei volti più brillanti della televisione italiana, sul palco anche di Sanremo 2025 come co-conduttore accanto a Carlo Conti. Se la sua carriera è sempre stata sotto i riflettori, la sua vita privata è caratterizzata da una grande discrezione. Accanto a lui da oltre 15 anni c’è, modella ed ex volto del mondo sportivo, con cui ha costruito una solida famiglia. La coppia, nonostante la notorietà e la presenza attiva sui social, ha sempre evitato di spettacolarizzare la propria relazione. Ma chi èe qual è la storia d’amore con? Chi èNata il 20 febbraio 1982 a Locarno, in Svizzera,è di origini tedesche e brasiliane. Cresciuta tra Europa e Sud America, ha iniziato la carriera di modella da giovanissima, posando per vari brand e lavorando nel settore della comunicazione sportiva.