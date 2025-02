Quotidiano.net - Chi è Lucio Corsi, menestrello a Sanremo: “Sono cresciuto fra le donne”

Quando si pensa ai cantautori in gara fra i Big al Festival di2025 vengono in mente d’istinto quattro nomi: Joan Thiele, Simone Cristicchi, Brunori Sas eloro i cantautori in senso stretto. Cantautori di fatto, ma anche portatori di quell’immaginario che vede la figura del cantautore come una sorta di, di aedo della società circostante.tanti i cantautori, intesi come artisti che nonsolo interpreti ma che hanno anche partecipato in qualche modo alla stesura della canzone che presentano sul palco del Teatro Ariston, in gara fra i Big a2025. Proprio quello del grossetano, 31 anni, – in gara con il brano ‘Volevo essere un duro’, però, è fra i nomi meno noti. “Vengo da una famiglia di solepraticamente, mia nonna aveva 9 sorelle: mia madre e le mie zie hanno sempre lavorato al ristorante,sempre stato circondato” ha raccontato a Rockit.