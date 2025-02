Metropolitanmagazine.it - Chi è Lucio Corsi, il cantante indie a Sanremo 2025

Classe 1993, nato a Grosseto,è un cantautore e musicista italiano, noto soprattutto nella scena indipendente e alternativa. Muove i primi passi nella musica da giovanissimo, esibendosi nei locali e nelle piazze della sua città natale.Nel 2014 pubblica il suo primo EP “Vetulonia Dakar”, poco dopo si esibisce al MI AMI Festival e apre il concerto degli Stadio nella serata finale di Festambiente. Entra in contatto con Federico Dragogna dei Ministri, con cui produce il secondo EP “Altalena Boy”. Il suo primo album arriva il 16 gennaio 2016 e si chiama “Altalena Boy/Vetulonia Dakar”, distribuito da Sony Music.Il 27 gennaio 2017 esce il suo secondo album “Bestiario musicale” e nel corso dell’anno apre i concerti dei Baustelle e di Brunori Sas nei rispettivi tour teatrali, stringendo un rapporto di amicizia con Francesco Bianconi, con cui viene scelto come modello da Gucci per la campagna Cruise 2018, sfilando a Palazzo Pitti a Firenze e prendendo parte in autunno al progetto romano “Roman Rhapsody”, curato dal direttore creativo Alessandro Michele con il fotografo Mick Rock.