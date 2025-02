Chi è Kekko dei Modà | età altezza peso moglie e figli nome vero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Silvestre, voce e leader dei, è tra i più noti autori della scena musicale italiana ed è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2025. Nato a Milano il 17 febbraio 1978, la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Ha iniziato a suonare il pianoforte a soli 5 anni, per poi approfondire lo studio della musica classica all’età di 13 anni. Durante l’adolescenza, ha iniziato ad arrangiare brani, dando forma al suo talento. Di origini meridionali – il padre è napoletano e la madre calabrese –ha iniziato a scrivere testi e melodie sin da giovane, collaborando con l’amico Enrico Palmosi.Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiChi èdei, cantante a Sanremo 2025: età,La svolta arriva nel 2002, anno in cui fonda la band, destinata a diventare un riferimento nel panorama musicale italiano.