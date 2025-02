Metropolitanmagazine.it - Chi è Joshua, per la prima volta a Sanremo con Shablo, Guè e Tormento

, nome d’arte diBale, classe 1995, nasce a Rimini e inizia la sua carriera molto presto come musicista, appassionandosi alle percussioni e alle sonorità afroamericane per poi passare al rap, r&b e soul. A 18 anni, dopo essersi trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica, comincia a collaborare con diversi produttori tra cui Sedd, Zin Ak Bee e Yazee. Il suo ultimo singolo, MQ2, è uscito a dicembre 2024 ha catturato l’attenzione di pubblico e critica. Prodotto da Sedd e Yazee, con testi firmati da Zin AK BES, il brano è molto più di una semplice canzone: è un viaggio emotivo che esplora la profondità dell’anima. «Il corpo è la casa dell’anima», raccontaalla radio Altarimini. «In questa canzone ho voluto descriverne ogni dettaglio, rompendo gli schemi e gli stereotipi per mostrare il mio vero io».