Chi è Joan Thiele, l'outsider di Sanremo che piace a Elisa

è l’emblema del concetto di cantautrice poliedrica. Dal 2016, anno del suo primo vero singolo ‘Save me’, a oggi la cantautrice ha esplorato una serie di generi musicali. Dimostrando di riuscire a stare molto comoda in tutti. La parola d’ordine per questa cantautrice e produttrice è “contaminazione”. Al Festival di2025 è in gara fra i Big con la canzone ‘Eco’. Una contaminazione che le deriva sicuramente da una cultura musicale fatta di grandi nomi - Mina, Joni Mitchell, Lauryn Hill, Ornella Vanoni e Piero Piccioni, su tutti -, ma anche dai numerosi viaggi in giro per il mondo. Soprattutto in Sudamerica, visto che il padre, svizzero con origini colombiane, vive in Colombia con il fratello di. La stessa cantautrice, nata a Desenzano del Garda 32 anni fa, è andata spesso in Colombia negli ultimi anni.