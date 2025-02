Lettera43.it - Chi è Guè Pequeno, dai Club Dogo alla carriera da solista: canzoni e vita privata del rapper

Guè, pseudonimo di Cosimo Fini, è unitaliano. Nato a Milano il 25 dicembre 1980 e figlio del giornalista Marco Fini, ha all’attivo 10 album in studio dae uno, Santeria, in collaborazione con Marracash. È uno dei tre membri dei, gruppo hip hop attivo tra i primi Anni 2000 e la metà del decennio seguente, con cui ha pubblicato otto dischi. Nel 2025 è tra i big in gara al Festival di Sanremo insieme a Shablo, Tormento dei Sottotono e Joshua con il brano La mia parola.Biografia edi GuèGuè(Getty).Con lo pseudonimo iniziale Il Guercio, Gue ha iniziato la suamusicale intorno al 1996 assieme a Dargen D’Amico, suo compagno di classe al liceo. I due, dopo un primo demo autoprodotto, conoscono Jake La Furia e formano con lui il gruppo Sacre Scuole.