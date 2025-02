Tpi.it - Chi è Giulia Toscano, la presunta fidanzata di Achille Lauro (Sanremo 2025)

Chi è, ladi(cantanteè lanuovadi, il cantante in gara al Festival di. Si tratta della sorella di Sarahvincitrice della scorsa edizione di “Amici”. I due sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi durante una serata in discoteca. Ad ora nessuno dei due ha proferito parola a riguardo. Non abbiamo quindi certezze assolute su chi sia ladi, ma questo potrebbe essere un nome probabile.Ma chi è? Lei è un avvocato, Managing Director della società Eteria Company. Potrebbe essere un flirt appena nato oppure, come sostengono altri su Instagram, già consolidato e di vecchia data.è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e solo raramente ha parlato pubblicamente delle sue storie d’amore.