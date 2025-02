Tpi.it - Chi è Giorgia, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2025

Chi è, lainaldiChi è, lainaldi? Si tratta di una delle voci più amate e più belle, capace di ammaliare con la sua potenza e il suo timbro. “Di sole a d’azzurro”, “Tu mi porti su”, “Vivi davvero”, “C’è da fare” e “Girasole”, sono solo alcune delle sue canzoni più note. Torna all’Ariston, a, con il brano La cura per me.Carriera e canzoni, all’anagrafeTodrani (Roma, 26 aprile 1971), è una cantautrice, musicista, produttrice discografica e conduttrice radiofonica italiana. La sua voce da anni incanta gli italiani, ma non solo. Grazie alle sue straordinarie doti vocali ha avuto successo con riscontri di vendite positive anche in altri paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell’America Latina.