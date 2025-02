Chi è Gaia cantante | età altezza peso origini nome vero fidanzato famoso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 4 aprile del 2020Gozzi ha vinto l’edizione numero venti di ‘Amici’ di Maria De Filippi. La prima dopo 19 anni che si è chiusa senza abbracci della vincitrice, con l’altro finalista, il ballerino Javier, con la conduttrice ma senza pubblico a causa emergenza sanitaria da coronavirus. La cantautrice italo brasiliana si era già distinta nel 2016 partecipando al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto e dopo quattro anni è riuscita a centrare la vittoria col talent di Canale 5.Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti“Grazie a tutti voi perché mi avete dato la possibilità di riprovarci”, aveva dettoal momento della premiazione ad Amici. Prima dell’esperienza a X-Factor,Gozzi ha vissuto negli Stati Uniti per coltivare la sua passione per la musica e appena rientrata in Italia ha deciso di fare i provini per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.