Chi è Gabriele Greco | il marito di Noemi la cantante in gara al Festival di Sanremo 2025

Chi è ildi, lainaldiè inaldi. Da diversi anni ha unha già condotto il Concertone del Primo Maggio ed è una delle voci più interessanti della musica italiana. Ildisi chiamaed è un bassista, pianista e tastierista, che spazia dal pop al jazz, fino al soul. La loro storia d’amore è nata nel 2008.ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva 10 anni. Ha seguito un percorso classico, diplomandosi in solfeggio presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. L’amore per il basso è nato quando aveva 16 anni, e ha così iniziato a studiare l’elettrico. Ha frequentato differenti scuole della capitale, per poi diplomarsi presso il Saint Louis College of Music.