Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti. Un amore 'storico' con un Cupido speciale

Roma, 11 febbraio 2025 – Dopo una lunga vita da scapolo in cui, per sua stessa ammissione, ha avuto molte avventure,ha trovato l’vero che lo ha portato nel 2012 alle nozze. Colei che sta accanto al Direttore artistico del Festival di Sanremo da più di un decennio è, conosciuta dietro le quinte di ‘Domenica In’. I due, nel 2014, sono anche diventati genitori di Matteo. Ma chi è davvero la donna che fa battere il cuore a? Chi sono i cantanti di Sanremo 2025: la lista con foto, nomi e qualche curiositàe il mondo dello spettacolo Classe 1972,è un’ex costumista Rai che ha lavorato spesso dietro le quinte dei programmi più famosi. In seguito, abbandonati i set e gli studi televisivi, ha fondato un brand sostenibile di abbigliamento di lusso: COUT?, con sede in Toscana e con una boutique mono-marchio a Firenze.