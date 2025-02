Tpi.it - Chi è Francesca Vaccaro: la moglie di Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2025

Chi è: ladidi. Figlio, età, lavoro, carriera, anniChi è, ladi? Ildel Festival diè sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che ha unaal quale è legatissimo,, e un figlio, Matteo, arrivato già in età adulta. Sono legatissimi e certamente i due condivideranno dall’inizio alla fine questa esperienza a. Ecco tutte le informazioni.I due si sono sposati nel 2012. Si sono conosciuti sul posto di lavoro, visto che lei ha lavorato per tanti anni come costumista della Rai. La passione è nata dietro le quinte, ma dopo un periodo di frequentazione le cose tra i due sono scemate. A lasciarlo in realtà era stata, mal’ha riconquistata grazie al prezioso consiglio dell’amica Antonella Clerici.