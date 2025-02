Tpi.it - Chi è Emanuel Lo: il fidanzato di Giorgia, cantante del Festival di Sanremo 2025

Chi èLo: ildi(marito, compagno),deldi, figlioChi èLo, il compagno (, marito) di, lain gara aldi? Non tutti sanno che laè fidanzata da anni conLo, un artista noto al grande pubblico anche per aver fatto parte del cast dei professori di Amici. I due hanno anche un figlio, Samuel, nato nel 2010. Coreografo, ballerino e cantautore,Lo è già apparso nel programma di Maria De Filippi nel 2016 come giudice di hip hop.edLo stanno insieme da molti anni ma non sono sposati.Il suo vero nome èLo Iacono, ed è nato a Roma nel 1979. È un artista a tutto tondo e fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica.