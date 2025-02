Formiche.net - Chi è e cosa pensa Michael Ellis, nuovo vicedirettore della Cia

Ierisi è insediato comeCentral Intelligence Agency, la principale agenzia di spionaggio nella comunità d’intelligence degli Stati Uniti. “è molto rispettato nella comunità dell’intelligence e si colloca tra i migliori professionistisicurezza nazionale”, ha dichiarato il direttore John Ratcliffe. “Conoscendoda molti anni, sono davvero entusiasta di dargli il benvenuto a Langley”. Il numero due di Langley, la cui nomina spetta al presidente e non richiede il voto di conferma del Congresso, è da sempre considerato l’uomo che guida la macchina dell’agenzia. Si è trattato di una scelta che ha ottenuto consenso diffuso nell’amministrazione, ha scritto il Washington Post.Il curriculum, 40 anni, considerato un fedelissimo del presidente Donald Trump, è stato general counselNational Security Agency, senior director per i programmi di intelligence al Consiglio per la sicurezza nazionale e general counselcommissione IntelligenceCamera sotto la presidenza del deputato repubblicano Devin Nunes.