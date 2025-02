Tpi.it - Chi è Davide Spigarolo, il fidanzato di Francesca Michielin (Sanremo 2025)

Chi è, ildiè una tra le cantanti più amate d’Italia ed è in gara a. Ma chi è il suo? Si chiama, è nato il 2 luglio del 1993.è figlio di Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani. Dopo la laurea in Scienze Motorie,è diventato allenatore del Gruppo Atletico di Bassano del Grappa, città natale di. Ma non solo. Infatti, lavora anche come osteopata e come personal trainer. I due hanno confermato la loro relazione nel 2022 con alcuni scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram.“Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti” aveva scritto la cantante sotto al post con la foto di loro due insieme in montagna.