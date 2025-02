Tpi.it - Chi è Daniele Dezi, il fidanzato di Gaia Gozzi (Sanremo 2025)

Chi è, ildiè ildi, la cantante in gara al Festival di. Produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale che vanta tra i progetti più importanti i brani scritto per Anchille Lauro, Coez e Clementino. In arte Orang3,fa parte del duo di producer “Frenetik&Orang”, è originario di Roma ed è papà di una bimba di nome Ella, nata da una precedente relazione.che è molto discreta e riservata per quanto concerne la sua vita privata. Dopo la fine di una lunga relazione di circa 4 anni con l’exGiorgio,ha ritrovato l’amore tra le braccia di. “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”, raccontava la cantante di