Chi è Charlie Plummer, Telemaco nel film ‘Itaca. Il ritorno’

Itaca. Il ritorno è undel 2024, con la regia di Uberto Pasolini, disponibile nei cinema italiani a partire dal 30 gennaio 2025. La pellicola è stata presentata in anteprima al Toronto InternationalFestival nel settembre dello scorso anno prima di uscire nelle sale americane il 6 dicembre. Settimane dopo è avvenuta la distribuzione italiana. Il progetto è liberamente tratto dagli ultimi canti dell'Odissea e ripercorre l'arrivo di Odisseo a Itaca dopo vent'anni di assenza, lo scontro con i proci e il ricongiungimento con Penelope. Tra i protagonisti – oltre a Ralph Fiennes e Juliette Binoche - c’è, tra gli attori più quotati degli ultimi anni, nei panni di, la carriera e la vita privata dell’attoreFaulkner– questo il suo nome completo all’anagrafe – è nato il 24 maggio 1999 e ha iniziato la sua carriera come attore fin da quando era solamente un bambino, per alcuni cortometraggi, e ha fatto il suo esordio cinematografico nel dramma di David Chase, ‘Not Fade Away’, prima di ottenere il ruolo di protagonista in ‘King Jack’ (2015).