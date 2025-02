Tpi.it - Chi è Brunori SAS, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025

Chi èSAS, ilinaldiSas è un cantautore tra i più apprezzati in Italia, che il grande pubblico potrà apprezzare acon il brano L’albero delle noci, che segna il suo debutto sul palco dell’Ariston. Classe 1977, ilcalabrese è nato a Cosenza ed è molto legato alla sua terra. Il suo vero nome è Dario. Scopriamo insieme la sua carriera e la vita privata.Muove i primi passi nella musica nel 2003, fondando alcune band e collaborando come autore. Il primo album solista,”Vol. 1?, arriva nel 2009 e si aggiudica il Premio Ciampi come “Miglior disco d’esordio”. Tra il 2011 e il 2016 arrivano il secondo album “Vol. 2 – Poveri Cristi”, che vede la partecipazione anche di Dente e Dimartino, e il terzo “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi”.