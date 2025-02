Tpi.it - Chi è Andrea Iannone: il fidanzato di Elodie, cantante in gara al Festival di Sanremo 2025

Chi è: ildiinaldiè ormai da qualche anno fidanzata con, il noto pilota di motociclismo, tra i più forti d’Italia, dopo la fine della relazione con il rapper Marracash. Latorna inaldi. Ma chi è? Pilota di motociclismo, ha esordito in MotoGP nel 2013 e ha spesso gareggiato contro Valentino Rossi eDovizioso. Nel 2020 è risultato positivo ai test antidoping e la conseguente squalifica per quattro anni l’ha allontanato per un po’ dalle gare.Il motociclista ha sempre affermato di essere innocente, sostenendo di essere stato vittima di una contaminazione alimentare accidentale.ha ripreso a correre nel 2024 nel Campionato Mondiale Superbike, dove ha ottenuto risultati notevoli, tra cui una vittoria e diverse presenze sul podio.