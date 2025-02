Sbircialanotizia.it - Chi è Alessandro Ciciarelli l’Esperto di Intelligenza Artificiale che sta Conquistando le PMI Italiane

Leggi su Sbircialanotizia.it

sta guidando la rivoluzione dell’IA per PMI e Istituzioni in Italia, offrendo soluzioni e consulenze all’avanguardia per aumentare fatturato e competitività. Dati, risultati e strategie di uno dei massimi esperti dinel panorama nazionale. Roma, 11 febbraio 2025. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2024 .L'articolo Chi èdiche stale PMIè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.