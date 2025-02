Juventusnews24.com - Chi è Adzic: il piano della Juve per il suo futuro e tutti i retroscena sul suo arrivo a Torino – VIDEO

Chi è Adzic: la storia, le caratteristiche tecniche e il piano per il futuro del talento montenegrino. Gol su punizione, assist di tacco sublime, partita totale. Juventus Next Gen Benevento ha posto sotto i riflettori Vasilije Adzic, talento classe 2006 che per la prima volta da quando è arrivato a Torino ha mostrato davvero tutto il suo grande, enorme potenziale. Montenegrino, arrivato alla Juventus nell'estate scorsa, sta vivendo la sua prima stagione in Italia – e in bianconero – tra Juventus Next Gen e prima squadra. Ma chi è? Quali sono le sue caratteristiche, la sua storia e soprattutto: qual è il piano del club bianconero per il suo futuro?