Quicomo.it - Che tempo farà a San Valentino sul Lago di Como (e quando smetterà di piovere)

Leggi su Quicomo.it

Dopo le recenti precipitazioni e le giornate grigie, il meteo suldista cambiando, con un miglioramento previsto, sebbene non in modo drastico. Già da dopodomani, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, la giornata sarà variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio e senza piogge in.