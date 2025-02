Calciomercato.it - “Che squallore”: il vantaggio non basta, Juve-Psv è caos

Lantus va incontro il Psv ma ci sono due bianconeri che alimentano i dubbi dei tifosi: la critica è duraLantus sta chiudendo il primo tempo indi un gol: la rete di McKennie sblocca una partita che si stava facendo insidiosa per i bianconeri.“Che”: ilnon-Psv è(LaPresse) – Calciomercato.itNon tutto però fila liscia, almeno non per i tifosintini che sui social individuano quello che potrebbe risultare il punto debole della formazione di Motta: la retroguardia. Non Gatti, protagonista anche di alcune sgroppate offensive: da una di queste è nato il gol del centrocampista americano.Si tratta dei nuovi acquisti Renato Veiga e Llyod Kelly: entrambi sono contestati sui social e non sembrano trasmettere sicurezza con le loro giocate.