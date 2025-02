Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 cast completo e attori: chi sono i nuovi personaggi e chi non ci sarà nell’ottava stagione

Torna Che Dio ci8 con Francesca Chillemi protagonista assoluta nei panni di Suor Azzurra. Nel finale della settima, Azzurra Leonardi è passata da novizia a suora, proprio come la sua “maestra” Suor Angela. Proprio per questo, ilo di Elena Sofia Ricci non è più centrale nella fiction di Rai 1. Ma anche altrigià conosciuti hanno detto addio. Ci saranno, invece, altre interessanti new entry. Ma ecco ildi Che Dio ci8. Chi cie chi no ?Che Dio cidi Che Dio ciGiovanni Scifoni (Lorenzo Riva), Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina Vanzini), Tommaso Donadoni (Pietro Riva), Ludovica Ciaschetti (Olly), Giulio Maria Corso (Avvocato Corrado Proietti) e Gaia Bella (Giulia Riva).