Che brutta notizia Grande Fratello è pessima per Alfonso Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata televisiva di lunedì 10 febbraio 2025 ha visto una competizione serrata tra le principali emittenti italiane, con Rai 1 e Canale 5 in prima linea nella sfida degli ascolti. Nonostante gli sforzi di Mediaset, ilcontinua a faticare nel conquistare la leadership della prima serata. Su Rai 1, il film La bambina con la valigia ha ottenuto un risultato significativo, attirando 3.374.000 spettatori e registrando uno share del 19,8%. Dall’altra parte, su Canale 5, ilha raccolto 2.246.000 spettatori, con uno share del 17,8%.>> “È una presa in giro”., fuori è rivolta per Javier: l’annuncio die il caosQuesti dati evidenziano una tendenza che si è manifestata nelle ultime settimane: il reality show di punta di Mediaset fatica a imporsi come leader della serata.