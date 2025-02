Oasport.it - Chaumont-Trento oggi in tv, CEV Cup 2025: orario, programma, streaming

martedì 11 febbraio (ore 20.00) si gioca, andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto Piacenza al tie-break rimontando da 0-2 in campionato e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione francese.I Campioni d’Europa saranno impegnati in trasferta e puntano a ottenere un risultato di rilievo, in modo da ipotecare la qualificazione in vista dell’incontro di ritorno previsto tra un paio di settimane.ha regolato Arcada Galati, Benfica e Corona Brasov prima dell’incrocio con la compagine transalpina, che è invece retrocessa dalla Champions League dopo il terzo posto nel proprio girone.potrà fare affidamento sul bomber Kamil Rychlicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sul palleggiatore Riccardo Sbertoli.