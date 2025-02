Thesocialpost.it - Chat di FdI, Cruciani e Porro preoccupati: “Se pubblicano le nostre ci mettono in galera”

Leggi su Thesocialpost.it

Il caso delleinterne a Fratelli d’Italia, finite in un libro del giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, accende il dibattito a Quarta Repubblica. Durante il segmento Tavolo per due, i conduttori Nicolae Giuseppeattaccano duramente la diffusione di conversazioni private.Leggi anche:indignato con Augias: “Disprezza l’italiano medio”“Se pubblicassero lesaremmo rovinati”lancia la provocazione: “Se beccano lemie e tue, siamo fottuti”, aprendo il discorso sulla delicatezza delle conversazioni private.rincara: “Ciin, verremmo indagati, licenziati, cacciati”, sottolineando come in uno scambio confidenziale sia normale lasciarsi andare a espressioni colorite, anche eccessive.Il nodo della privacy e l’interesse pubblicoLepubblicate risalgono agli anni 2018-2019, periodo in cui Giuseppe Conte guidava il governo gialloverde e il centrodestra si era diviso, con Matteo Salvini al fianco dei grillini.