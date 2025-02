Ecodibergamo.it - Champions League: neve a Bruges, l’Atalanta si allena a Bergamo

IL MATCH. Slitta di tre ore il volo da Orio:mento a Zingonia per preservare il terreno di gioco in Belgio, match in programma mercoledì 12 alle 18.45. Cambio d’orario anche per la conferenza stampa.