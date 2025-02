Inter-news.it - Champions League, andata spareggi: i calciatori diffidati e squalificati

Leggi su Inter-news.it

Inrimane – ovviamente – la situazione disciplinare completa: per l’deglinon si azzerano irispetto alla fase campionato, così come gli. E restano pure le sanzioni per chi è già agli ottavi.BREST-PSG martedì 11 febbraio ore 18.45Brest: Mahdi Camara.Brest: nessuno.PSG: Fabian Ruiz.PSG: nessuno.JUVENTUS-PSV EINDHOVEN martedì 11 febbraio ore 21Juventus: Francisco Conceiçao, Teun Koopmeiners.Juventus: nessuno.PSV Eindhoven: Rick Karsdorp, Mauro Junior, Joey Veerman.PSV Eindhoven: nessuno.MANCHESTER CITY-REAL MADRID martedì 11 febbraio ore 21Manchester City: Ruben Dias.Manchester City: nessuno.