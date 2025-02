Sport.quotidiano.net - Champions, l’Atalanta attesa a Bruges: serata speciale per l’ex di turno De Ketelaere

Bergamo, 11 febbraio 2025 – Dalle Fiandre di Malines a quelle di. Domani pomeriggio (ore 18,45)è di scena al Breydel Stadion in casa del principale club fiammingo, il Club Brugge (il nome fiammingo). Prima trasferta in Belgio nei sette anni e mezzo di viaggi europei del ciclo gasperiniano, seconda assoluta per la Dea, dopo quella della primavera 1988, nella semifinale di Coppa delle Coppe, persa appunto contro il Malines (Mechelen in fiammingo). Trentasette anni dopo i nerazzurri si presentano in terra belga da campioni europei dopo il trionfo dello scorso maggio in Europa League e dall’alto del nono posto conquistato nel girone unico dicon 15 punti., secondo nella lega belga con 51 punti dietro la capolista Genk a 57, entrato nei playoff per il rotto della cuffia acciuffando in extremis il 24esimo posto, squadra esperta a livello europeo, con una semifinale di Conference League persa la scorsa primavera contro la Fiorentina, ma priva di giocatori di valore internazionale.