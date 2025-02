Ilgiorno.it - Cesta solidale ai piccoli lettori. Donati i libri alla Pediatria: "Un’iniziativa emozionante"

La biblioteca del reparto didell’ospedale Fornaroli è stata arricchita con inel periodo natalizio daiche hanno fatto acquisti nelle librerie della città. "" si chiamava l’iniziativa sostenuta e promossa da Luca Malini, della libreria La Memoria del mondo, Emanuela Morani, de Il Segnalibro, e da Bianca Clerici, de La piccola matita. Dal 6 al 24 novembre chi si recava in una di queste librerie trovava una lista diche avrebbe potuto acquistare,che sarebbero poi statial reparto di, in uso ai ragazzi e agli adolescenti che sono ricoverati in ospedale. Ieri c’è stata la consegna deiacquistati. I librai magentini sono stati ricevuti dal primario die Neonatologia del Fornaroli, il dottor Stefano Fiocchi, da un gruppo di medici ed infermieri che lavorano in questa divisione e dai giovani ospiti del reparto.