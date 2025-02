Quotidiano.net - Certificazione parità di genere: nuovo avviso Pnrr per pmi e professionisti

Al via il secondopubblico destinato a pmi eper ladelladi. Si tratta di una misura del, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere. Novità di quest'anno è l'apertura a tutti i soggetti in possesso di Partita Iva. Con l'pubblicato oggi viene messa a disposizione una seconda tranche di 2,5 milioni di euro di risorse. La prima di 4 milioni, correlata all'pubblico chiuso il 28 marzo 2024, è andata rapidamente esaurita ed è stata quindi integrata con ulteriori fondiper un totale di 5,4 milioni di euro. L'integrazione è legata all'alto numero di domande pervenuto: 1.699, provenienti da imprese che operano nel 39% dei casi al Nord, nel 33% nel Mezzogiorno e nel 28% al Centro.