Cerimonia per il questore Palatucci

La città ricorda la storia di un impegno importante ed un esempio. Domani alle 11, al giardino della biblioteca di Pistoia sarà ricordato il. GiovanniCommissario dell’ufficio stranieri e poireggente di Fiume, permise a numerosi ebrei in cerca di salvezza di evitare la deportazione in Germania. Ilil 13 settembre 1944 fu arrestato dalle SS e detenuto nel carcere di Trieste e poi deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945. Ad 80 anni dalla sua morte, sarà così ricordato un valoroso poliziotto che fece la scelta giusta, senza paura e senza esitazioni. Per questo è stato dichiarato "Giusto tra le nazioni".