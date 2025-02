Ilgiorno.it - Cercatori d’oro nell’Adda, ma è un’attività proibita. Il perché del divieto

Paderno d’Adda, 11 febbraio – L’Adda non è il Klondike. Non è possibile cercare oro tra le rapide del fiume. A mettere in guardia gli aspiranti Paperon de’ Paperoni che la corsa all’oro lì èsono i manager del Parco Adda Nord: “Nel territorio del Parco naturale Adda Nord la ricerca e raccolta di minerali è vietata”. E l’oro è un minerale. La grida è stata promulgata dopo che il cavalier Fiorenzo Mandelli, 75 anni, da più di 15 il custode dell’Adda leonardesca, ha immortalato alcuniarmati di batea - il classico setaccio che si vede nei film western -, canalette, secchi, picconi e altri armamentari e vestiti con stivaloni e tute in gomma al termine di una battuta di caccia all’oro nella zona a valle della chiesetta di Santa Maria Addolorata. Eldorado lombardo È uno dei tratti più selvaggi dell’Adda, oltre che più iconici,ritratto in diversi capolavori di Leonardo da Vinci.